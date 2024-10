Auch God of War Ragnarök wird PS5 Pro Enhanced sein

Mit "God of War Ragnarök" kennen wir jetzt ein weiteres Spiel, das PS5 Pro Enhanced sein wird. Diese Information ist einer Angabe im PlayStation Store zu entnehmen.

Was das genau für "God of War Ragnarök" bedeutet, ist noch unklar. Allerdings können wir schwer annehmen, dass das Action-Adventure somit auf der PlayStation 5 Pro schicker aussehen wird.

Fans der nordischen Mythologie können sich in "God of War Ragnarök" mit Freya und Thor auf zwei besondere Antagonisten im Spiel freuen. Gegen diese und weitere Herausforderer wehren sich Kratos und sein Sohn Atreus noch immer mit starken Waffen – stets auf der Suche nach Antworten.

"God of War Ragnarök" erschien am 9. November 2022 für PS4 und PS5. Die PC-Umsetzung folgte am 19. September.