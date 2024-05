God of War Ragnarök im September auch für PC

Was schon länger als Gerücht die Runde machte, wurde beim State of Play in der vergangenen Nacht bestätigt: "God of War Ragnarök" wird auch für den PC erscheinen.

Demnach ist "God of War Ragnarök" ab 19. September auch für den PC verfügbar. Einen ersten Trailer zu der Umsetzung gibt es schon jetzt zu sehen.

Fans der nordischen Mythologie können sich in "God of War Ragnarök" mit Freya und Thor auf zwei besondere Antagonisten im Spiel freuen. Gegen diese und weitere Herausforderer wehren sich Kratos und sein Sohn Atreus noch immer mit starken Waffen – stets auf der Suche nach Antworten.

"God of War Ragnarök" erschien am 9. November 2022 für PS4 und PS5.