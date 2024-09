God of War Ragnarök: Technik-Analyse zur PC-Fassung

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ganz genau mit der Technik der PC-Version von "God of War Ragnarök" beschäftigt. Ihre Schlussfolgerungen haben sie in einem ausführlichen Video zusammengestellt.

Hier wird die technische Seite der PC-Fassung von "God of War Ragnarök" über 22 Minuten lang aufgeschlüsselt. Dabei zeigen sich einige kleinere Probleme, aber insgesamt ist das Ergebnis sehr gut. Die optimalen Settings für das Action-Adventure bekommen wir ebenfalls erklärt.

Fans der nordischen Mythologie können sich in "God of War Ragnarök" mit Freya und Thor auf zwei besondere Antagonisten im Spiel freuen. Gegen diese und weitere Herausforderer wehren sich Kratos und sein Sohn Atreus noch immer mit starken Waffen – stets auf der Suche nach Antworten.

"God of War Ragnarök" erschien am 9. November 2022 für PS4 und PS5. Die PC-Umsetzung folgte am 19. September.