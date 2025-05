Gradius feiert 40-jähriges Jubiläum

Konami gab bekannt, dass mehrere Songtitel aus den Spielen der "Gradius Origins"-Sammlung (mit Ausnahme von "Salamander III") als Teil des 40-jährigen Jubiläums der Serie in diesem Jahr auf beliebten Musik-Streaming-Apps - darunter Spotify, iTunes und Apple Music - zum Streamen und Herunterladen zur Verfügung stehen. Es gibt fünf Alben aus sechs verschiedenen Titeln mit insgesamt 96 Liedern zu hören.

Einige der Songs

Beginning of the History (Air Battle) - Gradius Original Soundtrack

Challenger 1985 (Stage 1) - Gradius Original Soundtrack

Power of Anger (Stage 1) - Salamander & Life Forde Original Soundtrack

Title Demo - Gradius II: GOFER no Yabou Original Soundtrack

In the Wind (Stage 3-1) - Gradius III: Densetsu kara Shinwa e Original Soundtrack

Sensation (Stage 2) - Salamander Original Soundtrack

"Gradius" war 1985 der Pionier der Weltraumkampf-Shooter mit herausfordernden Stages und aggressiven Kampfszenarien in diversen Spielen. In diesem Jahr stellt "Gradius" mit "Salamander III" einen neuen Teil der Serie vor, der neben klassischen Titeln in der "Gradius Origins"-Sammlung am 7. August für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erscheint. Digitale Vorbestellungen sind ab sofort möglich.