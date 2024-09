Graft angekündigt

Entwickler Harebrained Schemes, dem wir etwa schon "Battletech", "Shadowrun" und "The Lamplighters League" verdanken, hat mit "Graft" sein nächstes Projekt vorgestellt. Einen düsteren Trailer dazu hatte man ebenfalls im Gepäck.

Hier werden wir über eine Minute lang auf "Graft" eingestimmt. Die Macher selbst beschreiben ihr Werk als Post-Cyberpunk Survival Horror Rollenspiel.

In "Graft" erkunden wir eine sterbende Welt, die von schaurig-faszinierenden Charakteren und alptraumhaften Monstern heimgesucht wird, während wir in die Geheimnisse der Arche eindringen. Wir reissen unseren Gegnern Teile ab, um uns in etwas Neues zu verwandeln – etwas, das die Gräuel überleben kann, die um uns herum lauern. Jede Verpflanzung überträgt dabei ein Stück der Identität ihres früheren Besitzers und verändert mehr als nur unseren Körper.

"Graft" ist für den PC in Entwicklung, hat aber aktuell keinen Releasetermin.