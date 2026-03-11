Gran Turismo 7: Neues Update

Drei neue Autos und vier neue Rennveranstaltungen

Das nächste kostenlose "Gran Turismo 7"-Update 1.68 ist ab morgen, den 12. März, ab 8:00 Uhr erhältlich und bietet drei neue Autos sowie vier neue Rennveranstaltungen.

Neue Fahrzeuge

  • Chevrolet Camaro 1969 Race-Mod
    ​Eine Restomod-Version des klassischen Trans-Am-Helden Camaro Z28.

  • Mazda ɛ̃fini RX-7 Type R (FD) '91
    ​Das Debütmodell der dritten Generation des RX-7, ein Auto, das als ultimativer Sportwagen konzipiert wurde.

  • Renault Captur S Edition TCe 140 '21
    ​Ein Alleskönner, der die Grenzen der Kompakt-SUV-Klasse sprengt.

Weltstrecken (Veranstaltungen)

  • Europäischer Sunday Cup 400: Dragon Trail – Gärten (rückwärts)
  • Japanischer Clubman Cup 550: Kyoto Driving Park – Yamagiwa (rückwärts)
  • Amerikanischer Clubman Cup 700: Michelin Raceway Road Atlanta
  • Tourenwagen-Weltcup 800: Circuit Gilles-Villeneuve
Quelle: PlayStation
