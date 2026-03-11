Gran Turismo 7: Neues Update

Das nächste kostenlose "Gran Turismo 7"-Update 1.68 ist ab morgen, den 12. März, ab 8:00 Uhr erhältlich und bietet drei neue Autos sowie vier neue Rennveranstaltungen.
Neue Fahrzeuge
Chevrolet Camaro 1969 Race-Mod
Eine Restomod-Version des klassischen Trans-Am-Helden Camaro Z28.
Mazda ɛ̃fini RX-7 Type R (FD) '91
Das Debütmodell der dritten Generation des RX-7, ein Auto, das als ultimativer Sportwagen konzipiert wurde.
Renault Captur S Edition TCe 140 '21
Ein Alleskönner, der die Grenzen der Kompakt-SUV-Klasse sprengt.
Weltstrecken (Veranstaltungen)
- Europäischer Sunday Cup 400: Dragon Trail – Gärten (rückwärts)
- Japanischer Clubman Cup 550: Kyoto Driving Park – Yamagiwa (rückwärts)
- Amerikanischer Clubman Cup 700: Michelin Raceway Road Atlanta
- Tourenwagen-Weltcup 800: Circuit Gilles-Villeneuve