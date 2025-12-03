Gran Turismo 7: Spec III-Update

Das kostenlose Spec III-Update 1.65 für Gran Turismo 7 ist ab dem 4. Dezember um 8:00 Uhr erhältlich und bietet acht neue Autos, zwei neue Rennstrecken, sieben neue Rennveranstaltungen und mehr...

Neue Fahrzeuge

Ferrari 296 GT3 '23

Ferrari 296 GTB '22

FIAT Panda 30 CL '85

Gran Turismo F3500-B

Mine's BNR34 GT-R N1 base

Mitsubishi FTO GP Version R '97

Polestar 5 Performance '26

Renault Espace F1 '95

Rennstrecken

Die folgenden Rennstrecken werden hinzugefügt:

Yas Marina Circuit

Circuit Gilles-Villeneuve

Dunlop-Reifen

Das ursprünglich in Grossbritannien gegründete und heute von Japan aus operierende Unternehmen Dunlop Tires wird hinzugefügt. Nach dem Update werden die im Tuning-Shop angebotenen Reifen und die Standardreifen für Spezialfahrzeuge mit Dunlop-Designs ausgestattet sein. (Bestimmte Fahrzeuge ausgenommen)

Weltkarte / “Power Pack”-Pavillon

Der „Power Pack“-Pavillon wird zur Weltkarte hinzugefügt. Das Segelboot-Symbol erscheint unten links auf der Karte, nachdem Spieler Menübuch Nr. 9: „Meisterschaft: Tokyo Highway Parade“ abgeschlossen haben.

Das „Power Pack“ ist ein kostenpflichtiger DLC nur für PS5, der ein realistisches Rennerlebnis bietet und 50 Rennen in 20 Kategorien umfasst, die alle als vollständige Streckensessions mit Training, Qualifying und Rennen präsentiert werden. Zudem erhalten Käufer 5'000'000 Ingame-Credits. Der „Power Pack“-DLC ist ab dem 4. Dezember für 29,99 Euro im PlayStation Store erhältlich.*