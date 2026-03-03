Gran Turismo: Neuer Teil in Arbeit

Polyphony Digital arbeitet an einem weiteren Teil der renommierten "Gran Turismo"-Reihe. Dafür wurde jetzt ein erstes Anzeichen gesichtet.

So sucht Polyphony Digital momentan Personal für die Produktion eines neuen "Gran Turismo". Laut Stellenanzeigen werden insgesamt 18 Stellen angeboten, darunter etwa Tester oder CG-Artists.

Gründer Kazunori Yamauchi betont in diesem Zusammenhang, dass die langjährige Entwicklung der Rennspielreihe von der Unterstützung der Spieler abhängt und das Studio weiterhin daran arbeitet, künstlerische und technologische Ideen umzusetzen, um das Spielerlebnis zu verbessern. Yamauchi richtet sich dabei gezielt an Bewerber mit hoher Motivation und grossem Innovationsdrang. Angesichts der üblichen langen Entwicklungszyklen ist jedoch damit zu rechnen, dass das neue "Gran Turismo" erst in ein paar Jahren erscheint und vermutlich exklusiv für die PS6 spielbar sein wird.

Der letzte Hauptteil von "Gran Turismo" wurde mit "Gran Turismo 7" am 4. März 2022 für PS4 und PS5 veröffentlicht.