Gran Turismo 7: Neues kostenloses Update

Das kostenlose Update 1.70 für "Gran Turismo 7" ist ab morgen, den 11. Juni, ab 8:00 Uhr MESZ erhältlich und bietet fünf neue Autos, drei neue Rennveranstaltungen und mehr.

Neue Fahrzeuge

BMW M Hybrid V8 '25

​Ein Sportprototyp einer neuen Kategorie, der in die Fussstapfen des berühmten V12 LMR tritt.

Ferrari 499P '23

​Das ruhmreiche springende Pferd, welches das Unternehmen wieder an die Spitze brachte und nach 50 Jahren erneut den Sieg in Le Mans errang.

Peugeot 9X8 '25

​Ein elektrisches Hypercar, das den Racing-Spirit von Peugeot verkörpert.

Porsche 963 '24

​Ein neues LMDh-Hypercar von Porsche, den Meistern des Langstreckenrennsports.

Porsche 911 Turbo S Safety Car (992)

​Der 911 Turbo S als Safety Car neu interpretiert.

Weitere Updates

Neben den neuen Fahrzeugen bringt das Update auch viele weitere Inhalte:

Café/Extra-Menüs

Extra-Menü Nr. 54: „Hybrid-Prototypen” (ab Sammlerstufe 64 und höher) Weltstrecken (Veranstaltungen)

Veranstaltungen

Europäische FR-Herausforderung 550: Eiger Nordwand – rückwärts

Pick-up-Truck-Rennen: Fishermans Ranch

Gr.1-Prototypen-Serie: Watkins Glen – Langstrecke, „24 Heures du Mans-Rennstrecke,” Sardegna – Strecke A

Scapes

„Pikes Peak“ wird als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt.