Gran Turismo 7: Neues kostenloses Update

Das kostenlose Update 1.70 für "Gran Turismo 7" ist ab morgen, den 11. Juni, ab 8:00 Uhr MESZ erhältlich und bietet fünf neue Autos, drei neue Rennveranstaltungen und mehr.
Neue Fahrzeuge
BMW M Hybrid V8 '25
Ein Sportprototyp einer neuen Kategorie, der in die Fussstapfen des berühmten V12 LMR tritt.
Ferrari 499P '23
Das ruhmreiche springende Pferd, welches das Unternehmen wieder an die Spitze brachte und nach 50 Jahren erneut den Sieg in Le Mans errang.
Peugeot 9X8 '25
Ein elektrisches Hypercar, das den Racing-Spirit von Peugeot verkörpert.
Porsche 963 '24
Ein neues LMDh-Hypercar von Porsche, den Meistern des Langstreckenrennsports.
Porsche 911 Turbo S Safety Car (992)
Der 911 Turbo S als Safety Car neu interpretiert.
Weitere Updates
Neben den neuen Fahrzeugen bringt das Update auch viele weitere Inhalte:
Café/Extra-Menüs
- Extra-Menü Nr. 54: „Hybrid-Prototypen” (ab Sammlerstufe 64 und höher) Weltstrecken (Veranstaltungen)
Veranstaltungen
- Europäische FR-Herausforderung 550: Eiger Nordwand – rückwärts
- Pick-up-Truck-Rennen: Fishermans Ranch
- Gr.1-Prototypen-Serie: Watkins Glen – Langstrecke, „24 Heures du Mans-Rennstrecke,” Sardegna – Strecke A
Scapes
„Pikes Peak“ wird als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt.