Gran Turismo 7: Neues kostenloses Update

Fünf neue Autos, drei neue Rennveranstaltungen und mehr

News Video Roger

Das kostenlose Update 1.70 für "Gran Turismo 7" ist ab morgen, den 11. Juni, ab 8:00 Uhr MESZ erhältlich und bietet fünf neue Autos, drei neue Rennveranstaltungen und mehr.

Neue Fahrzeuge

  • BMW M Hybrid V8 '25
    ​Ein Sportprototyp einer neuen Kategorie, der in die Fussstapfen des berühmten V12 LMR tritt.

  • Ferrari 499P '23
    ​Das ruhmreiche springende Pferd, welches das Unternehmen wieder an die Spitze brachte und nach 50 Jahren erneut den Sieg in Le Mans errang.

  • Peugeot 9X8 '25
    ​Ein elektrisches Hypercar, das den Racing-Spirit von Peugeot verkörpert.

  • Porsche 963 '24
    ​Ein neues LMDh-Hypercar von Porsche, den Meistern des Langstreckenrennsports.

  • Porsche 911 Turbo S Safety Car (992)
    ​Der 911 Turbo S als Safety Car neu interpretiert.

Weitere Updates

Neben den neuen Fahrzeugen bringt das Update auch viele weitere Inhalte:

Café/Extra-Menüs

  • Extra-Menü Nr. 54: „Hybrid-Prototypen” (ab Sammlerstufe 64 und höher) Weltstrecken (Veranstaltungen)

Veranstaltungen

  • Europäische FR-Herausforderung 550: Eiger Nordwand – rückwärts
  • Pick-up-Truck-Rennen: Fishermans Ranch
  • Gr.1-Prototypen-Serie: Watkins Glen – Langstrecke, „24 Heures du Mans-Rennstrecke,” Sardegna – Strecke A

Scapes

„Pikes Peak“ wird als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt.

Quelle: Sony PlayStation
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