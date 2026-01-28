Gran Turismo 7: Neues Update

Das kostenlose Update 1.67 für "Gran Turismo 7" ist ab morgen, den 29. Januar, ab 8:00 Uhr MEZ erhältlich und bietet drei neue Autos, drei neue Rennveranstaltungen und mehr.
Neue Fahrzeuge
- Hyundai ELANTRA N TC '24
Dieser auf die Rennstrecke ausgerichtete Elantra wurde mit grösster Sorgfalt entwickelt, um Siege einzufahren.
- Porsche 911 GT3 R (992) '22
Eine echte Rennmaschine aus der 8. Generation des 911.
- Xiaomi SU7 Ultra '25
Die ultimative Mobilitätslösung des Smartphone-Giganten.
Café/Extra-Menüs
- Extra-Menü Nr. 52: „Hyundai N” ab Sammlerstufe 58 und höher
Weltstrecken (Veranstaltungen)
- Tourenwagen-Weltcup 600: Nürburgring Nordschleife
- Tourenwagen-Weltcup 700: Circuit de Spa-Francorchamps
- Tourenwagen-Weltcup 800: Mount Panorama Motor Racing Circuit
Scapes
- "Strassenränder in Kalifornien" wurde als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt.