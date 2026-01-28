Gran Turismo 7: Neues Update

Neue AUtos, Rennveranstaltungen und mehr

Das kostenlose Update 1.67 für "Gran Turismo 7" ist ab morgen, den 29. Januar, ab 8:00 Uhr MEZ erhältlich und bietet drei neue Autos, drei neue Rennveranstaltungen und mehr.

Neue Fahrzeuge

  • Hyundai ELANTRA N TC '24
    ​Dieser auf die Rennstrecke ausgerichtete Elantra wurde mit grösster Sorgfalt entwickelt, um Siege einzufahren.
  • Porsche 911 GT3 R (992) '22
    ​Eine echte Rennmaschine aus der 8. Generation des 911.
  • Xiaomi SU7 Ultra '25
    ​Die ultimative Mobilitätslösung des Smartphone-Giganten.

Café/Extra-Menüs

  • Extra-Menü Nr. 52: „Hyundai N” ab Sammlerstufe 58 und höher

Weltstrecken (Veranstaltungen)

  • Tourenwagen-Weltcup 600: Nürburgring Nordschleife
  • Tourenwagen-Weltcup ​ 700: Circuit de Spa-Francorchamps
  • Tourenwagen-Weltcup ​ 800: Mount Panorama Motor Racing Circuit

Scapes

  • "Strassenränder in Kalifornien" wurde als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt.
Quelle: PlayStation Pressemeldugn
Gran Turismo 7PlayStation 4PlayStation 5

