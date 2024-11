Gran Turismo 7: Neues Update

Das kostenlose Update 1.54 für "Gran Turismo 7" ist jetzt erhältlich und bietet fünf neue Autos, Unterstützung für PlayStation 5 Pro, ein spezielles Event zu den World Finals in Amsterdam, drei neue Veranstaltungen, neue Strecken für Gran Turismo Sophy und mehr.

Neue Fahrzeuge

Ford Escort RS Cosworth '92

Mercedes-Benz W 196 R '55

Porsche 911 Turbo S (992) '20

Porsche Mission X '23

Suzuki Jimny Sierra JC '18

Unterstützung für PlayStation 5 Pro

Folgende Funktionen zur Unterstützung für PlayStation 5 Pro wurden hinzugefügt:

Ein Modus, der bessere Ergebnisse bei der Bildqualität und der Bildfrequenz durch vollständige Ausnutzung von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) für PlayStation 5 Pro kombiniert

Ray-Tracing für Reflexionen wurde in Rennen implementiert (Bitte beachten: In den Anzeige-Einstellungen muss „Ray-Tracing/Auflösung priorisieren“ ausgewählt sein.);

Unterstützung für 8K-Auflösung

Verbesserungen bei der Rendering-Qualität im VR-Modus

Flüssigere Videobewegungen im VR-Modus mithilfe der Funktion zur VR-Positionsreprojektion

Weitere Updates

Neben den neuen Fahrzeugen bringt das Update auch viele weitere Inhalte:

Spezielles Event zur Feier der Gran Turismo World Series

Bei den World Finals der GT World Series 2024 treten vom 7. bis 8. Dezember in Amsterdam die besten Fahrer und Teams aus aller Welt gegeneinander an. Zur Feier dieses Ereignisses wird am 21. November ein spezielles Event gestartet, bei dem alle GT7-Nutzer, die mindestens Sammlerstufe 6 erreicht haben, die gleichen Rennen erleben können, die auch im diesjährigen Finale der World Series zu sehen sind. Dabei werden sowohl Manufacturers Cup als auch Nations Cup angeboten. Spieler können bei jedem Event bis zu 500.000 Cr. verdienen. Das Event kann während des Event-Zeitraums über den Weltkartenbildschirm aufgerufen werden.

Gran Turismo Sophy

Der Renn-KI-Agent der nächsten Generation ist nun auch auf den Strecken „Trial Mountain“ und „Tokyo Expressway – Ost (im Uhrzeigersinn)“ verfügbar.

Café/Extra-Menüs

Extra-Menü Nr. 42: Ferrari Speciale (ab Sammlerstufe 48 und höher) wurde hinzugefügt.

GT-Auto

Neue Felgenmarke „Rotiforml“ wurde hinzugefügt.

Weltstrecken (Veranstaltungen)

Die folgenden vier Veranstaltungen wurden hinzugefügt:

Jimny-Cup – Grand Valley – Süd

Porsche-Cup – WeatherTech Raceway Laguna Seca

Rennen der Turbosportwagen – Mount Panorama

Scapes

"Colorado" wurde als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt.