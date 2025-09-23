Gran Turismo 7: Neues Update

Fünf neue Autos, fünf neue Rennveranstaltungen und...

Das kostenlose Update 1.63 für "Gran Turismo 7" ist ab morgen, 24. September, ab 8:00 Uhr MESZ erhältlich und bietet fünf neue Autos, fünf neue Rennveranstaltungen und mehr.

Neue Fahrzeuge

  • Hyundai ELANTRA N '23 ​- MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R '25
  • Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
  • Toyota Land Cruiser FJ40V '74
  • Toyota RAV4 Adventure '20

Weltstrecken (Veranstaltungen)

  • Sunday Cup: Sardinien – Strassenstrecke – C (rückwärts)
  • Japanische FR-Herausforderung 450: Suzuka Circuit
  • Rennen der Turbo-Sportwagen: Watkins Glen Langstrecke
  • Vision Gran Turismo Trophy: Nürburgring GP
  • Tourenwagen-Weltcup 700: Elsass – Dorf

Scapes

„Bolivien“ wurde als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt.

