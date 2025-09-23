Gran Turismo 7: Neues Update

Das kostenlose Update 1.63 für "Gran Turismo 7" ist ab morgen, 24. September, ab 8:00 Uhr MESZ erhältlich und bietet fünf neue Autos, fünf neue Rennveranstaltungen und mehr.
Neue Fahrzeuge
- Hyundai ELANTRA N '23 - MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R '25
- Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
- Toyota Land Cruiser FJ40V '74
- Toyota RAV4 Adventure '20
Weltstrecken (Veranstaltungen)
- Sunday Cup: Sardinien – Strassenstrecke – C (rückwärts)
- Japanische FR-Herausforderung 450: Suzuka Circuit
- Rennen der Turbo-Sportwagen: Watkins Glen Langstrecke
- Vision Gran Turismo Trophy: Nürburgring GP
- Tourenwagen-Weltcup 700: Elsass – Dorf
Scapes
„Bolivien“ wurde als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt.