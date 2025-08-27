Gran Turismo 7: Neues Update

Das kostenlose* Update 1.62 für Gran Turismo 7 ist ab morgen, 28. August, ab 8:00 Uhr MESZ erhältlich und bietet vier neue Autos, drei neue Rennveranstaltungen und mehr.
Neue Fahrzeuge*
- AFEELA 1 '26
- Chevrolet Corvette CX Concept '25
- Chevrolet Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept
- Renault Avantime 3.0 V6 24V '02
Weitere Updates
Neben den neuen Fahrzeugen bringt das Update auch viele weitere Inhalte:
Café/Extra-Menüs
- Extra-Menü Nr. 47: Japanische Rennpioniere (ab Sammlerstufe 33 und höher)
Weltstrecken (Veranstaltungen)
*Die folgenden drei Veranstaltungen wurden hinzugefügt:
- Europäischer Sunday Cup 400: Circuit de Sainte-Croix – B (rückwärts)
- Japanische Allrad-Herausforderung 600: Michelin Raceway Road Atlanta
- Tourenwagen-Weltcup 900: Circuit de Spa-Francorchamps
Scapes
„Bucht von Tokio“ wurde als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt.