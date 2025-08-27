Gran Turismo 7: Neues Update

Das kostenlose* Update 1.62 für Gran Turismo 7 ist ab morgen, 28. August, ab 8:00 Uhr MESZ erhältlich und bietet vier neue Autos, drei neue Rennveranstaltungen und mehr.

Neue Fahrzeuge*

AFEELA 1 '26

Chevrolet Corvette CX Concept '25

Chevrolet Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept

Renault Avantime 3.0 V6 24V '02

Weitere Updates

Neben den neuen Fahrzeugen bringt das Update auch viele weitere Inhalte:

Café/Extra-Menüs

Extra-Menü Nr. 47: Japanische Rennpioniere (ab Sammlerstufe 33 und höher)

Weltstrecken (Veranstaltungen)

*Die folgenden drei Veranstaltungen wurden hinzugefügt:

Europäischer Sunday Cup 400: Circuit de Sainte-Croix – B (rückwärts)

Japanische Allrad-Herausforderung 600: Michelin Raceway Road Atlanta

Tourenwagen-Weltcup 900: Circuit de Spa-Francorchamps

Scapes

„Bucht von Tokio“ wurde als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt.