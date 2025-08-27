Gran Turismo 7: Neues Update

Vier neue Autos, neue Rennveranstaltungen und mehr...

Das kostenlose* Update 1.62 für Gran Turismo 7 ist ab morgen, 28. August, ab 8:00 Uhr MESZ erhältlich und bietet vier neue Autos, drei neue Rennveranstaltungen und mehr.

Neue Fahrzeuge*

  • AFEELA 1 '26
  • Chevrolet Corvette CX Concept '25
  • Chevrolet Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept
  • Renault Avantime 3.0 V6 24V '02

Weitere Updates

Neben den neuen Fahrzeugen bringt das Update auch viele weitere Inhalte:

Café/Extra-Menüs

  • Extra-Menü Nr. 47: Japanische Rennpioniere (ab Sammlerstufe 33 und höher)

Weltstrecken (Veranstaltungen)

*Die folgenden drei Veranstaltungen wurden hinzugefügt:

  • Europäischer Sunday Cup 400: Circuit de Sainte-Croix – B (rückwärts)
  • Japanische Allrad-Herausforderung 600: Michelin Raceway Road Atlanta
  • Tourenwagen-Weltcup 900: Circuit de Spa-Francorchamps

Scapes

„Bucht von Tokio“ wurde als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt.

Quelle: PlayStation Pressemeldung
Gran Turismo 7PlayStation 4PlayStation 5

