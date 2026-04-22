Gran Turismo 7: Neues Update

Das kostenlose Update 1.69 für "Gran Turismo 7" ist ab morgen, den 23. April, ab 8:00 Uhr MESZ erhältlich und bietet drei neue Autos, drei neue Rennveranstaltungen und mehr.

Neue Fahrzeuge

Porsche 911 Turbo S Leichtbau (964) '93 ​Eine 80-prozentige Neugestaltung. Der 911 der dritten Generation mit Allradantrieb.

​Eine 80-prozentige Neugestaltung. Der 911 der dritten Generation mit Allradantrieb. Renault Twingo '93 ​Praktisch und zugleich niedlich. Ein frischer Wind im A-Segment.

​Praktisch und zugleich niedlich. Ein frischer Wind im A-Segment. Yangwang U9 '24 ​Dieser seltene Elektro-Supersportwagen brach Geschwindigkeitsweltrekorde.

Café/Extra-Menüs

Extra-Menü Nr. 53: „Muscle-Cars” (ab Sammlerstufe 55 und höher)

Weltstrecken (Veranstaltungen)

Schwarzwald Liga: Circuit Gilles-Villeneuve

Hypersportwagen-Parade: Yas Marina Circuit

Tourenwagen-Weltcup 900: Autódromo de Interlagos

Scapes

„Bewegen Sie die Kamera hoch und runter III“ wurde als empfohlene Kuration zu Scapes hinzugefügt.

Power Pack-Herausforderungen

„Power Pack-Herausforderungen“ werden hinzugefügt. In diesem Modus können Spieler je nach der Anzahl der innerhalb des festgelegten Zeitraums absolvierten Rennen verschiedene Belohnungen erhalten. Die Belohnungen werden wöchentlich aktualisiert, und der Fortschritt kann auf dem Weltkartenbildschirm oder über das Dialogfeld oben rechts auf dem Bildschirm „Event-Auswahl“ überprüft werden.