Video zu Gran Turismo 7

Wer das Machen des Führerscheins in Angriff nimmt weiss, dass irgendwann der grosse Tag der Fahrprüfung kommen wird. Sony zeigt uns jetzt in einem nicht ganz ernstgemeinten Video, wie uns ausgerechnet "Gran Turismo 7" dabei helfen könnte.

Hier bereitet sich nämlich die Schauspielerin Bella Ramsey, welche etwa kürzlich in "The Last of Us" zu sehen war, mit "Gran Turismo 7" und der PlayStation VR2 auf ihre Fahrprüfung vor. Nebenbei bekommen wir dadurch natürlich auch schicke Gameplay-Impressionen aus dem Rennspiel zu sehen.

"Gran Turismo 7" erschien am 4. März 2022 für PS4 und PS5.