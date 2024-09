Gran Turismo World Series 2024 Event 3 - Tokyo

Runde 3 der Gran Turismo World Series 2024 findet diesen Samstag, dem 28. September, im Theater Milano-Za beim Kabukicho Tower in der Shinjuku Area von Tokyo statt. Wir werden live vor Ort sein und euch mit einigen zusätzlichen Bildern auf unseren SoMedia-Kanälen versorgen.

Manufacturers Cup: CEST 09:00 / Ortszeit JST 16:00 Nations Cup: CEST 12:00 / JST 19:00

Wie immer gibt es viele Möglichkeiten, an der World Series im Spiel teilzuhaben. Indem ihr die "Predict the Winners"-Kampagne in der GT7 World Map anklickt, könnt ihr bis zum Start der Rennen jeweils eine Million Credits für die richtigen Tipps zu den Gewinnern im Nations Cup und im Manufacturers Cup gewinnen.

Auch einfach nur den Broadcast im Spiel zu gucken, wird ein paar besondere japanische Kult-Rennwagen in GT7 freischalten (durch die "Viewers Gift"-Kampagne). Spieler, die beim Manufacturers Cup zusehen, erhalten den Mazda 787B, und wer den Nations Cup im Spiel ansieht, schaltet den Xanavi NismolSMO GT-R (GT500) ’08 frei.