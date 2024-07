Gran Turismo World Series 2024

Die Gran Turismo World Series geht an diesem Wochenende in die Live-Phase. Nach der spannenden Online-Qualifikation starten im kanadischen Montreal die Wettbewerbe vor Publikum. Der Manufacturers Cup beginnt am 6. Juli um 23:00 Uhr MESZ, gefolgt vom Nations Cup, der um 01:30 Uhr am Sonntag (7. Juli) startet. Die Rennen können live (oder auf Abruf) auf folgenden Kanälen geschaut werden:

Weitere Live-Wettbewerbe finden am 10. August in Prag und am 28. September in Tokio statt. Ort und Datum des grossen World Finals werden noch bekanntgegeben.

Zur Feier des Events in Montreal können Spieler von "Gran Turismo 7" jeweils eine Millionen Credits gewinnen, wenn sie auf die richtigen Gewinner des Manufactures Cups respektive Nations Cups tippen. Zudem können GT7-Nutzer an einem speziellen Zeitrennen teilnehmen, um sich mit den Profis zu messen.