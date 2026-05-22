Gran Turismo World Series 2026 – Runde 1

Die Gran Turismo World Series startet dieses Jahr am 23. Mai mit den ersten Runden im Manufacturers Cup und Nations Cup in Mailand. Dort treffen unter anderem der frühere Weltmeister Valerio Gallo und der amtierende Nations Cup-Champion Jose Serrano aufeinander. Doch auch das weitere Teilnehmerfeld verspricht Hochspannung, denn es ist gespickt mit World Series-Veteranen und vielversprechenden Newcomern.

Die Veranstaltung aus der italienischen Metropole kann von Fans weltweit im Livestream auf YouTube sowie dem Twitch-Kanal von PlayStation verfolgt werden. Die Termine der Übertragungen im Überblick:

Manufacturers Cup – 23. Mai, 17:00 Uhr MESZ

– 23. Mai, 17:00 Uhr MESZ Nations Cup – 23. Mai, 19:30 Uhr MESZ

Darüber hinaus können Fans, die sich die Livestreams im Spiel ansehen, exklusive "Stealth Modell"-Rennwagen freischalten. Zuschauer des Manufacturers Cup-Streams können den Porsche 911 GT3 R (992) ‘22 erhalten. Durch den Stream des Nations Cups lässt sich hingegen der Toyota GT-One (TS020) ‘99 freischalten. Details zu dieser Zuschauergeschenk-Aktion bietet die offizielle Gran Turismo Webseite.