Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok: Demo verfügbar

Publisher Cygames und Entwickler Cygames Osaka weisen darauf hin, dass eine Demo von "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" für alle Systeme verfügbar ist, Wir haben sämtliche Informationen zu dem spielbaren Appetithappen für euch zusammengestellt.

Demnach können wir in der spielbaren Demo von "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" zunächst einmal einen frühen Abschnitt aus dem Story Mode erleben. Zudem dürfen wir den Quest Mode in Angriff nehmen und können den Tutorial Mode begutachten. Den erzielten Fortschritt können wir aber leider nicht in die spätere Vollversion übernehmen.

Dazu bekommen wir den dritten offiziellen Trailer zu "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" gezeigt. Dieser trägt den Titel "The Journey So Far" und zeigt uns über drei Minuten die unterschiedlichen Facetten des Action-Rollenspiels.

"Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" erscheint am 9. Juli für PS4, PS5, Switch 2 und den PC.