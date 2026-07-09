Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok im Launch-Trailer

Cygames hat heute "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" für die Nintendo Switch 2, PlayStation5, PlayStation4 und PC veröffentlicht!

Anlässlich der Veröffentlichung des Spiels sind auch die DLCs "Fraux" und "Fediel" zur Erweiterung der Charakterauswahl erhältlich. Beide Sets enthalten Crewmitgliedskarten zum Freischalten der jeweiligen Charaktere sowie Upgrade-Materialien und einzigartige Siegel (die im Kampf eingesetzt werden).

Das Action-RPG steigt erneut in die Lüfte auf! "Granblue Fantasy: Relink", bekannt für dynamische Kämpfe, vielseitige Charaktere und einen spannenden Online-Koop-Modus, kehrt mit erweiterten Solo- und Multiplayer-Inhalten zurück und bietet sowohl neuen als auch alteingesessenen Himmelsfahrerne Abenteurer.