Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok bekommt offene Beta

Cygames hat eine offene Beta für "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" in Aussicht gestellt. Diese beginnt schon nächste Woche.

Demnach findet die offene Beta von "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" vom 24. bis 27. April auf sämtlichen Systemen statt. Sie soll es ermöglichen, die neue Beschwörungsmechanik auszuprobieren, und gleichzeitig dabei helfen, die Netzwerkleistung sowie die Spielfunktionalität zu überprüfen und Probleme im Spiel vor dem Start zu identifizieren bzw. zu beheben.

Gleichzeitig wurde das Intro von "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" veröffentlicht. Dieses stimmt uns über siebeneinhalb Minuten lang hauptsächlich auf die Story des Action-Rollenspiels ein.

"Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" erscheint am 9. Juli für PS4, PS5, Switch 2 und den PC.