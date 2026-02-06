Granblue Fantasy: Relink auch für Switch 2

Schon länger gab es Gerüchte über eine kommende Switch-2-Portierung von "Granblue Fantasy: Relink". Beim gestrigen Nintendo Direct wurde diese nun angekündigt.

So wird "Granblue Fantasy: Relink" auf der aktuellen Hybridkonsole von Nintendo mit dem Namenszusatz "Endless Ragnarok" versehen. Einen Releasetermin für die Umsetzung gibt es auch schon und zwar den 9. Juli. Über eventuelle Unterschiede zu den übrigen Fassungen wurde dagegen noch nichts gesagt.

Schon jetzt gibt es einen Trailer zu "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" zu sehen. Dieser bietet uns fast zwei Minuten lang Impressionen von der Spielwelt und den Charakteren sowie einen orchestralen Soundtrack.

"Granblue Fantasy: Relink" ist bereits seit 1. Februar 2024 für PS4, PS5 und den PC erhältlich.