Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok: Packender Charakter-Trailer

Publisher Cygames und Entwickler Cygames Osaka haben einen ersten Charakter-Trailer zu "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich Beatrix aus "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" etwas mehr als eine Minute lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei setzt man überwiegend auf packende Kampfsequenzen, die Lust auf mehr machen. Zudem werden uns bald noch weitere Charaktere aus dem Action-Rollenspiel per Trailer vorgestellt.

"Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" war im Februar angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" erscheint am 9. Juli für PS4, PS5, Switch 2 und den PC. Eine geschlossene Beta findet vom 13. bis 16. März statt.