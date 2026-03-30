Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok: Frischer Charakter-Trailer

Publisher Cygames und Entwickler Cygames Osaka haben den zweiten Charakter-Trailer zu "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Eustace aus "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" knapp eine Minute lang in bewegten Bildern vorgestellt. Er bekommt dabei im Englischen von Kaiji Tang und im Japanischen von Kazuya Nakai seine Stimme geliehen. Inhaltlich setzt man überwiegend auf Gameplaysequenzen.

Erst vor drei Wochen war ein Charakter-Trailer zu Beatrix aus "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" erscheint am 9. Juli für PS4, PS5, Switch 2 und den PC.