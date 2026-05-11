Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok: Zwei neue Charakter-Trailer

Publisher Cygames und Entwickler Cygames Osaka haben gleich zwei neue Charakter-Trailer zu "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" veröffentlicht. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns Gallanza und Maglielle aus "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" jeweils etwas mehr als eine Minute lang genauer vorgestellt. Dabei setzt man hauptsächlich auf effektvolle In-Game-Sequenzen. Gallanza wird im Englischen von Crispin Freeman und im Japanischen von Koichi Yamadera vertont, während es sich bei Maglielle diesbezüglich um Debi Derryberry und Saori Hayami handelt.

Schon im April konnten wir uns über das Intro von "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" freuen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" erscheint am 9. Juli für PS4, PS5, Switch 2 und den PC.