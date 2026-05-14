Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok: Zwei neue Trailer

Publisher Cygames und Entwickler Cygames Osaka präsentieren gleich zwei neue Trailer zu "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok". Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns erneut ausführliche Einblicke in "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" geboten. Dabei widmet man sich unter anderem der Story, den einzelnen Charakteren und auch dem Kampfsystem. Insgesamt macht das aktuelle Material ordentlich Lust auf das Action-Rollenspiel.

Bereits Anfang der Woche waren zwei Charakter-Trailer zu "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" veröffentlicht worden, welche uns Gallanza und Maglielle näher vorstellen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" erscheint am 9. Juli für PS4, PS5, Switch 2 und den PC.