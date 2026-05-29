Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok: Neuer Charakter-Trailer

Publisher Cygames und Entwickler Cygames Osaka haben einen weiteren Charakter-Trailer zu "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich Fraux aus "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" über eine Minute lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei setzt man hauptsächlich auf packende Kampfsequenzen. Fraux wird häufig auch als Verbündete des Teufels charakterisiert. Sie bekommt im Englischen von Kelly Baskin und im Japanischen von Azumi Asakura ihre Stimme geliehen.

In diesem Monat waren bereits zwei Trailer zu "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" veröffentlicht worden. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" erscheint am 9. Juli für PS4, PS5, Switch 2 und den PC.