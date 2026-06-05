Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok: Frischer Charakter-Trailer

Publisher Cygames und Entwickler Cygames Osaka versorgen uns mit einem neuen Charakter-Trailer zu "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Fediel aus "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" über eine Minute lang in bewegten Bildern genauer vorgestellt. Dabei setzt man hauptsächlich auf Kampfsequenzen. Fediel bekommt im Japanischen von Asami Tano und im Englischen von Savy Des-Etages ihre Stimme geliehen.

Erst in der vergangenen Woche war ein Charakter-Trailer zu Fraux aus "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" erscheint am 9. Juli für PS4, PS5, Switch 2 und den PC.