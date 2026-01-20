Granblue Fantasy Versus: Online-Features werden runtergeschraubt

Publisher Cygames und Entwickler Arc System Works kündigen an, dass die Online-Features von "Granblue Fantasy Versus" bald zurückgeschraubt werden. Einen Termin dafür gibt es auch schon.

Demnach werden einige Online-Features von "Granblue Fantasy Versus" ab 20. April gestrichen. Funktionen wie etwa Ranglistenspiele oder die Online-Lobby sind dann nicht mehr anwählbar. Dasselbe gilt für das Hoch- und Runterladen von Replays aus dem Journal und einige Trophäen. Andere Online-Funktionen werden dagegen in begrenztem Umfang weiter verfügbar bleiben.

Ganz wichtig: "Granblue Fantasy Versus: Rising" ist davon nicht betroffen und kann auch nach diesem Datum in vollem Umfang genutzt werden.

"Granblue Fantasy Versus" erschien am 13. März 2020 für den PC. Die PS4-Version folgte zwei Wochen später, also am 27. März 2020.