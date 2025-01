Gravelord bald im Early Access

Entwickler Fatbot Games gibt bekannt, dass "Gravelord" bald in den Early Access startet. So ist es tatsächlich noch in diesem Monat soweit.

Konkret startet "Gravelord" am 22. Januar auf dem PC in den Early Access. Ein Release Date Trailer stimmt uns gleichzeitig 31 Sekunden lang darauf ein. Wer jetzt schonmal in das Spiel reinschnuppern will, kann sich eine spielbare Demo runterladen.

Bei "Gravelord" handelt es sich um einen rasanten Shooter mit einem harten Protagonisten, welcher handgefertigte Level voller Geheimnisse und Gegnerhorden bietet. Wir schiessen uns darin mit mächtigen Waffen und sammeln Tarotkarten, um noch stärker zu werden.

Die Vollversion von "Gravelord" ist bisher unterminiert.