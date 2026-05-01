Gravelord: Termin für die Vollversion

Entwickler Fatbot Games hat den Erscheinungstermin für die Vollversion von "Gravelord" verkündet. Das Ende von dessen Early-Access-Phase steht demnach noch in diesem Monat an.

So wird die Vollversion von "Gravelord" ab 21. Mai für den PC erhältlich sein. Umsetzungen des flotten Ego-Shooters für die Konsolenwelt sind offenbar nicht angedacht, aber wir wissen ja aus der Erfahrung, dass sie so etwas auch jederzeit ändern kann.

Schon jetzt gibt es einen neuen Release Date Trailer zu "Gravelord" zu sehen. Darin bekommen wir 35 Sekunden lang hauptsächlich packende Gameplaysequenzen gezeigt.

"Gravelord" ist am 22. Januar 2025 auf dem PC in den Early Access gestartet.