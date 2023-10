GRAVEN erscheint im Januar 2024

Entwicklerstudio Slipgate Ironworks und die Publisher 3D Realms und Fulqrum Publishing kündigen den vollen Release von "GRAVEN" für Januar kommenden Jahres an. Konkret soll die PC-Version am 23. Januar 2024 erscheinen. Auch Konsolen-Ports für Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4 und PS5 soll es geben, diese werden allerdings später nachgereicht. Hier der Ankündigungstrailer zu dem Dark Fantasy Shooter:

Über GRAVEN

"Als gläubiger Priester des orthogonalen Ordens, der wegen eines Verbrechens, um jemand anderes zu helfen, zum Tode verurteilt wurde, findest du dich in einem kleinen Boot treibend in einem Sumpf wieder. Ein Fremder bringt dich an Land und gibt dir vage Anweisungen, einen geheimnisvollen Stab und ein Buch. Gehe hinaus, frommer Priester, lindere das Leid der Menschen, decke Täuschungen auf und zerschlage die schauerlichen Perversionen, die in die Wirklichkeit selbst eindringen.

Die Kombination aus modernen Entwicklungsinstrumenten und –techniken und einer schlichten Ästhetik der späten 90er-Jahre erweckt das actionreiche First-Person-Rätselspiel GRAVEN zum Leben. Dazu kommen Charakter-Designs von Chuck Jones (Duke Nukem 3d, Half-Life) und die Stimme von Stephan Weyte (Blood, Fire Emblem, Dusk) in einer düsteren, aber dennoch eindeutig mittelalterlichen Fantasy-Erfahrung.

Highlights