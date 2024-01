Graven verlässt Early Access

Fulqrum Publishing weist darauf hin, dass "Graven" den Early Access verlassen hat und als Vollversion für den PC verfügbar ist. Ein frischer Trailer begleitet die freudige Nachricht.

Hier bekommen wir knapp eineinhalb Minuten lang neue Impressionen aus "Graven" zu sehen. Gleichzeitig erfahren wir, dass auch die Konsolenwelt im weiteren Jahresverlauf mit dem Titel versorgt wird.

Als gläubiger Priester des orthogonalen Ordens, der wegen eines Verbrechens, um jemand anderem zu helfen, zum Tode verurteilt wurde, findest du dich in "Graven" in einem Boot treibend in einem Sumpf wieder. Ein Fremder bringt dich an Land und gibt dir ungefähre Anweisungen, einen geheimnisvollen Stab und ein Buch. Gehe hinaus, lindere das Leid der Menschen, decke Täuschungen auf und zerschlage die Perversionen, die in die Wirklichkeit selbst eindringen.

"Graven" war im September 2020 angekündigt worden.