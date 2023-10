Great Ambition of the Slimes kommt auch für Switch

Flyhigh Works und Altair Works kündigen eine Switch-Portierung von "Great Ambition of the Slimes" an. Das Strategie-Rollenspiel ist bereits für den PC erhältlich.

In "Great Ambition of the Slimes" übernehmen wir die Kontrolle über Slimes, welche die Fähigkeit haben, menschliche Körper zu besetzen. Der Titel bietet über 20 verschiedene Arten von Slimes, von Teleportation bis hin zur Fähigkeit, Feindesausrüstung zu schmelzen. Wir können Ritter und Hexenmeister kontrollieren, um gegen menschliche Feinde zu kämpfen, aber Vorsicht vor den Dämonen, die nicht von uns übernommen werden können. Unsere Strategie könnte darin bestehen, die Menschen dazu zu bringen, ihre Freunde zu retten, wenn ein Schleim versucht, von ihnen Besitz zu ergreifen.

"Great Ambition of the Slimes" erschien am 27. Juli für den PC. Die Switch-Version folgt am 26. Oktober.