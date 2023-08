Great Houses of Calderia bald im Early Access

Angekündigt ist "Great Houses of Calderia" schon seit Dezember 2021, aber erst jetzt wurde ein Termin für dessen Early-Access-Start verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret ist "Great Houses of Calderia" ab 30. August für den PC im Early Access verfügbar. Der Start findet im Rahmen des Steam Strategy Fest statt.

Wir schlüpfen in "Great Houses of Calderia" in die Rolle einer Adelsfamilie, deren Ziel es ist, das Land Calderia zu regieren. Dabei können wir die Traditionen des Hauses bestimmen, um eine langfristige Dynastie zu erschaffen. Wir formen diplomatische Beziehungen und sichern uns Allianzen mit benachbarten Adelshäusern durch Handel, Krieg oder Heirat. Die Ordnung Calderias wird strategisch gesichert durch das Einsetzen der Familienmitglieder in unterschiedlichen Bereichen, von Handel über Spionage bis hin zum Militär.