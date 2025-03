Dickes Content-Update für GreedFall II: The Dying World

Publisher Nacon und Entwickler Spiders Studio geben bekannt, dass ein umfangreiches Content-Update für "GreedFall II: The Dying World" veröffentlicht wurde. Wir erfahren auch, was sich damit ändert.

Mit besagtem Update können wir in "GreedFall II: The Dying World" jetzt Olima entdecken, die sogenannte "Stadt der Sterne", die diesen Spitznamen in Anspielung auf das gigantische Observatorium, welches sie überragt, trägt. Ausserdem lernen wir mit Safia, einer weisen sowie erfahrenen Entdeckerin und Waffenexpertin, eine neue Begleiterin kennen. Zusätzlich enthält das Update die ersten Begleiter-Quests, frische Waffen und Fertigkeiten, Verbesserungen am Kampfsystem (Balancing, Spielfluss, Interface usw.), diverse Fehlerbehebungen und mehr.

In "GreedFall II: The Dying World" schlüpft ihr in die Rolle eines Eingeborenen aus einem kleinen Dorf am Seeufer von Teer Fradee, einer Insel, die von einer besonderen Art von Magie durchdrungen ist und auf der unbekannte Kreaturen in der Wildnis hausen. Ihr werder von Mev, der Hohepriesterin von Teer Fradee, zu einem Initiationsritual geschickt um ein Doneigad zu werden: Ein Weiser, der mit dem Schutz des Volkes und der Ländereien betraut ist. Dies ist eine wichtige Aufgabe, denn seit einigen Jahren leidet die Insel unter der zunehmenden Kolonialisierung durch fremde Mächte, die sich nicht um die verheerenden Auswirkungen auf die natürliche Umwelt scheren.

"GreedFall II: The Dying World" ist für den PC bereits im Early Access und wird im weiteren Jahresverlauf auch für PS5 und Xbox Series X erscheinen.