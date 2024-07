Early-Access-Start von GreedFall II: The Dying World im September

Nacon und Spiders haben einen konkreten Start-Termin für den Early Access von "GreedFall II: The Dying World" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich och bis September gedulden.

So beginnt der Early Access von "GreedFall II: The Dying World" am 24. September. Die Wartezeit bis dahin wird uns mit einem neuen Trailer versüsst.

Im Early Access von "GreedFall II: The Dying World" können wir die ersten Kapitel der Hauptquest entdecken, die Regionen Teer Fradee, Thynia und Uxantis erkunden und auch einige der Charaktere kennenlernen, welche sie auf ihrem Abenteuer begleiten werden. Ausserdem wird der Spielinhalt während der Early-Access-Phase mit massig neuen Features und Verbesserungen bereichert, darunter Zonen, Gefährten, Quests, Fertigkeiten und einiges mehr.

In "GreedFall II: The Dying World" schlüpft ihr in die Rolle eines Eingeborenen aus einem kleinen Dorf am Seeufer von Teer Fradee, einer Insel, die von einer besonderen Art von Magie durchdrungen ist und auf der unbekannte Kreaturen in der Wildnis hausen. Ihr werder von Mev, der Hohepriesterin von Teer Fradee, zu einem Initiationsritual geschickt um ein Doneigad zu werden: Ein Weiser, der mit dem Schutz des Volkes und der Ländereien betraut ist. Dies ist eine wichtige Aufgabe, denn seit einigen Jahren leidet die Insel unter der zunehmenden Kolonialisierung durch fremde Mächte, die sich nicht um die verheerenden Auswirkungen auf die natürliche Umwelt scheren.

"GreedFall II: The Dying World" erscheint im Laufe des nächsten Jahres auch für PS5 und Xbox Series X.