Nacon und Spiders haben ein Entwicklertagebuch zu "GreedFall II: The Dying World" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird über dreieinhalb Minuten lang der kreative Prozess hinter dem Soundtrack des narrativen Rollenspiels "GreedFall II: The Dying World" vorgestellt. Komponist Olivier Derivière war schon für die Musik des Vorgängers, von "A Plague Tale: Innocence" und "Dying Light 2" verantwortlich. Für den Soundtrack von "GreedFall II" arbeitete er diemsal sogar mit dem Slowak National Symphony Orchestra zusammen.

Während sich der Vorgänger "GreedFall" auf die Entdeckung der Welt Teer Fradee konzentrierte und im Soundtrack vermehrt natürliche Klänge mit dem häufigen Einsatz von Trommeln verband, liess Olivier Derivière die Klanglandschaft im Nachfolger weiterentwickeln, um den veränderten Story-Kontext und die neue Spielumgebung widerzuspiegeln. In den Städten des alten Kontinents Gacane tauchen wir etwa in sehr verschiedene Kulturen ein, in denen z.B. die venezianische Kunst vorherrscht, welche charakteristisch für die Barockzeit ist. Diese Elemente beeinflussen die Musik, die stark Orchester-lastig ist, dabei aber die Gitarre in den Mittelpunkt stellt.

Dazu bietet "GreedFall II" adaptive Musik, die sich unseren Handlungen anpasst – sei es im Kampf oder basierend auf getroffenen Entscheidungen, die einen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte und der Quests haben. Der Soundtrack von "GreedFall II" soll vom Early-Access-Format profitieren, weil auch hier unser Feedback genutzt werden kann, um bestimmte Aspekte der Musik weiterzuentwickeln.

In "GreedFall II: The Dying World" schlüpft ihr in die Rolle eines Eingeborenen aus einem kleinen Dorf am Seeufer von Teer Fradee, einer Insel, die von einer besonderen Art von Magie durchdrungen ist und auf der unbekannte Kreaturen in der Wildnis hausen. Ihr werder von Mev, der Hohepriesterin von Teer Fradee, zu einem Initiationsritual geschickt um ein Doneigad zu werden: Ein Weiser, der mit dem Schutz des Volkes und der Ländereien betraut ist. Dies ist eine wichtige Aufgabe, denn seit einigen Jahren leidet die Insel unter der zunehmenden Kolonialisierung durch fremde Mächte, die sich nicht um die verheerenden Auswirkungen auf die natürliche Umwelt scheren.

Der Early Access von "GreedFall II: The Dying World" beginnt auf dem PC am 24. September. Im Laufe des nächsten Jahres folgen auch Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X.