GreedFall: The Dying World erscheint im März

Spiders Studio gab bekannt, dass das narrative Rollenspiel "GreedFall: The Dying World" am 10. März 2026 für PC und am 12. März 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Die Geschichte von "GreedFall: The Dying World" setzt drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils an – zu Beginn der mysteriösen Malichor-Seuche, die den Alten Kontinent Gacane nach und nach korrumpiert. Dieses Mal schlüpfen Spielende in die Rolle von Einheimischen der Insel Teer Fradee, die erst kürzlich von den Kolonisten aus Gacane entdeckt wurden und dazu bestimmt sind, "Doneigad" zu werden – Hütern von Wissen und Natur.

Kaum ist die Initiation abgeschlossen, wird die Spielfigur von Soldaten gefangen genommen und gewaltsam auf den alten Kontinent verschleppt. Die darauffolgende Suche nach Freiheit führt mitten hinein in eine weitreichende Verschwörung. Das eigene Schicksal muss geschmiedet und nicht nur die Heimatinsel, sondern der gesamte Kontinent gerettet werden.