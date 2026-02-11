GreedFall: The Dying World: Packender Trailer

Nacon präsentiert einen weiteren Trailer zu "GreedFall: The Dying World". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns die einzelnen Charaktere aus "GreedFall: The Dying World" über eineinhalb Minuten lang in packenden Szenen vorgestellt. Als praktischen Nebeneffekt lernen wir in diesem Zusammenhang auch die einzelnen Sprecher kennen. Zudem gibt es kurze Story-Sequenzen zu sehen.

Erst im Januar war mit Kurnaz einer der Charaktere aus "GreedFall: The Dying World" näher vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"GreedFall: The Dying World" erscheint am 10. März für den PC und zwei Tage später für PS5 und Xbox Series X.