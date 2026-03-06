GreedFall: The Dying World: Atmosphärischer Trailer

Nacon und Spiders Studio versorgen uns mit einem frischen Trailer zu "GreedFall: The Dying World". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über eineinhalb Minuten lang die Story von "GreedFall: The Dying World" nähergebracht. Dabei gibt es einige atmosphärische Sequenzen zu sehen.

"GreedFall: The Dying World" spielt drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils und versetzt uns in die Rolle von Einheimischen der Insel Teer Fradee, welche gewaltsam aus ihrer Heimat gerissen und auf den Kontinent Gacane verschleppt werden. Diese alte Welt, die Wiege der Kolonisten, ist von Verwüstung geplagt, wird von einer mysteriösen Epidemie namens Malichor heimgesucht und gleichzeitig von den Ambitionen rivalisierender Fraktionen zerrissen.

Unser Ziel ist klar: Unsere Freiheit zurückzugewinnen und auf unsere Insel zurückzukehren. Aber gefangen im Zentrum einer viel grösseren Verschwörung, steht bald das Schicksal des eigenen Volkes und des gesamten Kontinents auf dem Spiel. Zwischen Konflikten und Allianzen hat dabei jede Entscheidung Einfluss auf den Verlauf der Geschichte. Diplomatie, List oder Gewalt sind die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, um Fallen zu umgehen und Herausforderungen zu meistern.

"GreedFall: The Dying World" erscheint am 10. März für den PC und zwei Tage später auch für PS5 und Xbox Series X.