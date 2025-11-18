GreedFall 2 bekommt zweites grosses Update

Nacon und Spiders Studio geben bekannt, dass mittlerweile das zweite grosse Update für "GreedFall 2" verfügbar ist. Das erste war im März veröffentlicht worden.

Wir erfahren auch, was sich damit ändert - und das ist so einiges:

Willkommen in Peren: eine frische Region zum Erkunden

Nach dem Besuch von Olima, das aufgrund des riesigen Observatoriums, das es überragt, auch als „Stadt der Sterne“ bezeichnet wird, haben Spieler jetzt die Möglichkeit, eine neue Stadt und ihre Umgebung zu entdecken, nämlich Peren. Die ehemalige Hauptstadt der astrianischen Zivilisation wird heute von einer Händlerkongregation regiert. Peren ist stark von der Malichor-Epidemie betroffen, einer mysteriösen Seuche, welche den Kontinent Gacane heimsucht, und Schauplatz zahlreicher politischer Intrigen: Vor allem die Adligen sind in dunkle Machenschaften verstrickt.

Ein bekannter Charakter schliesst sich an

Spieler heissen zudem einen unerwarteten Verbündeten in ihren Reihen willkommen: Till. Er ist für ihre Gefangennahme verantwortlich, welche sie dazu zwingt, sich auf eine Reise durch den Alten Kontinent zu begeben, und die den Lauf ihres Schicksals verändert. Nachdem er seine Position als Hauptmann der Münzwache, einer für ihre exzellenten Krieger bekannten Söldnergilde, aufgegeben hat, sucht er jetzt Erlösung, indem er seine Hilfe anbietet. Till ist ruhig und leicht schroff, aber ein erfahrener Kämpfer. Mit seiner schweren Rüstung und seinem Zweihänder ist er hervorragend darin, die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich zu lenken, um seine Gefährten zu verteidigen. Till ist loyal, beschützerisch und das finale Mitglied, das sich der Gruppe anschliesst. Er wird sich als wertvoller Gewinn für jedes Team erweisen, das einen starken Verteidiger braucht.

Überarbeitetes Kampfsystem und Schwierigkeitsgrade

Das Kampfsystem in "GreedFall 2" wurde auch überarbeitet, um es besser an den jeweiligen bevorzugten Stil der Spieler anzupassen, und bietet nun drei verschiedene Modi, die immer ausgewählt werden können. Für Strategen bietet der taktische Modus die komplette Kontrolle über das Schlachtfeld und die Kamera, sodass sie die Aktionen ihrer Begleiter optimal steuern und das taktische Pausensystem besser nutzen können. Im Gegensatz dazu können Spieler sich im fokussierten Modus auf ihren Charakter konzentrieren und mitten im Geschehen bleiben, während die KI ihre Verbündeten steuert und die Verwendung der taktischen Pause einschränkt. Der Hybridmodus bietet dann ein ausgewogenes Erlebnis mit teilweiser Kontrolle über die Kamera und die taktische Pause.

Darüber hinaus ermöglichen drei Schwierigkeitsstufen, welche in den Spieloptionen ausgewählt werden können, das Abenteuer im eigenen Tempo zu erleben. Fans von herausfordernden strategischen Kämpfen können sich für den taktischen Modus entscheiden, während diejenigen, die sich primär auf die Handlung konzentrieren möchten, den Story-Modus wählen, der den Kampf erheblich erleichtert. Der Abenteuermodus bietet Spielern einen ausgewogenen Schwierigkeitsgrad.

Darüber hinaus enthält dieses Update zahlreiche Verbesserungen und neue Funktionen:

Frische Nebenquests und Events wurden hinzugefügt, um das Abenteuer zu bereichern.

Verbessertes Crafting: Weitere Crafting-Fähigkeiten bieten mehr Optionen und Kontrolle, um die Ausrüstung effizienter zu verwalten und zu verbessern.

Verfeinertes Charaktererstellungssystem: Das Tool zur Avatar-Anpassung wurde grundlegend überarbeitet, sodass viele Gesichts- und Körpermerkmale geändert werden können, um einen einzigartigen Charakter zu erstellen.

Hinzufügen eines Fotomodus: Diese von der Community vielfach gewünschte Funktion ermöglicht es nun, denkwürdige Momente und atemberaubende Landschaften aus dem Abenteuer festzuhalten.

Optimierung, visuelle Verbesserungen und Quality-of-Life: Dank zahlreicher Korrekturen und diverser Verbesserungen in Bezug auf Grafik, Leistung und Lebensqualität bietet das Spiel jetzt ein flüssigeres und detaillierteres Erlebnis.

Ausserdem ermöglichen gebrauchsfertige Speicherdateien auch den ungeduldigsten Spielern die neuen Inhalte direkt auszuprobieren, ohne ihr Abenteuer komplett neu starten zu müssen.