GreedFall 2: Frisches Video

Publisher Nacon und Entwickler Spiders Studio zeigen ein neues Video zu "GreedFall 2". Darin thematisiert man hauptsächlich die Entstehung der fiktiven Sprache Yecht Fradi.

Bei Yecht Fradí handelt es sich um die Sprache der Ureinwohner der Insel Teer Fradee. Diese wurde von Antoine Henry, Linguist und Entwickler fiktiver Sprachen und Jehanne Rousseau, Creative Director und Mitgründerin von Spiders, erschaffen. Sie ist vom Protokeltischen (also etwa Altirisch, Altbretonisch und Gallisch) inspiriert.

Obwohl ursprünglich geplant war, eine reale antike Sprache zu verwenden, entschied man sich letztlich schnell dafür, einen fiktiven Dialekt zu entwickeln, um den Anforderungen des Titels besser gerecht zu werden und die Identität sowie Kultur der Bewohner von Teer Fradee komplett zur Geltung zu bringen. Alles natürlich basierend auf den Wurzeln des Protokeltischen.

Yecht Fradí war schon im ersten "GreedFall" präsent, spielt jedoch in "GreedFall 2" eine deutlich zentralere Rolle, da wir diesmal in die Rolle eines Einheimischen von Teer Fradee schlüpfen. Die Entwicklung einer glaubwürdigen und realistischen Sprache war daher entscheidend, um die Immersion für uns zu gewährleisten und sie während ihres gesamten Abenteuers zu begleiten.

"GreedFall 2" befindet sich aktuell auf dem PC im Early Access. Die Vollversion soll im weiteren Jahresverlauf zusätzlich auch für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht werden.