GreedFall: The Dying World: Blick hinter die Kulissen

Nacon und Spiders Studio gewähren uns einen Blick hinter die Kulissen von "GreedFall: The Dying World". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

In dem Video ist Neil Newbon zu sehen, welcher unter anderem für seine Rolle als Astarion in "Baldur’s Gate 3" bekannt ist und dem Hauptgegner des Spiels, Kurnaz, seine Stimme leiht.

Kurnaz kann ein kalter und charismatischer Mann sein. Er ist intelligent und weiss, wie er andere manipulieren muss, um seine Ziele zu erreichen. Er stammt aus einfachen Verhältnissen und leidet unter einem Napoleon-Komplex, der ihn glauben lässt, anderen überlegen zu sein. Vor allem zeichnet sich Kurnaz durch seine Entschlossenheit aus, welche es ihm ermöglicht, alle zu vernichten, die sich ihm in den Weg stellen.

Was seine Interpretation der Figur angeht, so sagt Neil Newbon, dass er mit Damien Goodwin zusammengearbeitet habe, dem Performance Director am Set. Die beiden beschlossen, Kurnaz einen kultivierten Akzent zu geben, der aber gelegentlich seine Herkunft verraten könnte. Darüber hinaus diente der Schauspieler Jason Isaacs als Vorlage für Kurnaz' Stimme (Lucius Malfoy in der "Harry Potter"-Saga, Timothy Rattliff in Staffel 3 von" The White Lotus", usw.).

Obwohl Neil Newbon betont, dass er und Kurnaz sich fundamental unterscheiden, erklärt der Schauspieler, dass er eine Eigenschaft mit ihm gemeinsam hat, nämlich unerschütterliche Entschlossenheit, welche es ihnen ermöglicht, sich auf ihre Ziele zu konzentrieren.

Neil Newbon spricht eine weitere Figur, die Kurnaz diametral entgegensteht, nämlich Ingo. Besagte Nebenfigur lässt sich mit dem Archetyp Falstaff in Shakespeares Stücken vergleichen, ist also ein wenig feige und opportunistisch, aber voller Humor. Der Schauspieler geniesst es speziell, mehrere Rollen innerhalb derselben Produktion übernehmen zu können, eine Hauptrolle und eine Nebenrolle. Somit kann er seine Rollen aus einer frischeren Perspektive betrachten und mit der Nebenfigur originellere Dinge ausprobieren.

"GreedFall: The Dying World" erscheint am 10. März für den PC und zwei Tage später für PS5 und Xbox Series X.