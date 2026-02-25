GreedFall: The Dying World: Sehenswertes Video

Nacon und Spiders Studio haben ein neues Video zu "GreedFall: The Dying World" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich über zwei Minuten lang die unterschiedlichen Facetten der Spielwelt von "GreedFall: The Dying World" gezeigt. Das Material wird vom musikalischen Hauptthema des Spiels getragen. Dieses heisst "From Another World" und wurde vom renommierten Olivier Derivière ("Dying Light: The Beast", "A Plague Tale: Requiem") komponiert bzw. von Linda Olàh interpretiert.

Vorletzte Woche wurden uns die einzelnen Charaktere von "GreedFall: The Dying World" in einem Trailer näher vorgestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"GreedFall: The Dying World" erscheint am 10. März für den PC und zwei Tage später auch für PS5 und Xbox Series X.