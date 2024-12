Wasserstandsmeldung zu GreedFall 2

In einem umfangreichen Update zu "GreedFall II: The Dying World" hat Entwickler Spiders eine Wasserstandsmeldung zu dem Spiel abgegeben. Hier hatte vor allem die Verschiebung von Update 0.2 kürzlich für Unruhe gesorgt.

Spiders betont jetzt, dass das kommende Update 0.2 nur der erste Schritt für "GreedFall II: The Dying World" sei. Vielmehr seien kontinuierliche und konstante Verbesserungen für den Titel angedacht. Auf dem Programm stünden dabei etwa das Kampfsystem oder das Interface. Einen konkreten Termin für Update 0.2 könne man aber leider immer noch nicht nennen.

In "GreedFall II: The Dying World" schlüpft ihr in die Rolle eines Eingeborenen aus einem kleinen Dorf am Seeufer von Teer Fradee, einer Insel, die von einer besonderen Art von Magie durchdrungen ist und auf der unbekannte Kreaturen in der Wildnis hausen. Ihr werder von Mev, der Hohepriesterin von Teer Fradee, zu einem Initiationsritual geschickt um ein Doneigad zu werden: Ein Weiser, der mit dem Schutz des Volkes und der Ländereien betraut ist. Dies ist eine wichtige Aufgabe, denn seit einigen Jahren leidet die Insel unter der zunehmenden Kolonialisierung durch fremde Mächte, die sich nicht um die verheerenden Auswirkungen auf die natürliche Umwelt scheren.

Der Early Access von "GreedFall II: The Dying World" begann auf dem PC am 24. September. Im Laufe des nächsten Jahres folgen auch Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X.