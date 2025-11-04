Green Light angekündigt

Publisher und Entwickler room6 sowie Entwickler hako life und der Sänger Yanaginagi stellen uns "Green Light" vor. Einen ersten Trailer dazu hat man ebenfalls parat.

Hier werden wir genau 30 Sekunden lang auf "Green Light" eingestimmt. Dabei wird uns vor allem die Spielwelt mit den dort lebenden Charakteren genauer vorgestellt. Der melodische Soundtrack hat gleichzeitig ebenfalls Ohrwurmcharakter und verlässt den Gehörgang nicht mehr so schnell.

"Green Light" lässt uns inhaltlich die Welt von Yanaginagis neuem Album mit dem gleichen Namen erleben, wobei genauere Details dazu natürlich noch folgen werden. Besagtes Album wird ab dem 28. Februar 2026 verfügbar sein.

"Green Light" erscheint irgendwann im Laufe des nächsten Jahres für iOS, Android und den PC. Weitere Versoinen sind offenbar erstmal nicht angedacht.