GRID Legends: Deluxe Edition: Termin für die Switch-2-Umsetzung

Feral Interactive, Codemasters und Electronic Arts haben einen Erscheinungstermin für die Switch-2-Portierunug von "GRID Legends: Deluxe Edition" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

So ist "GRID Legends: Deluxe Edition" ab 29. Januar auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich. Über inhaltliche oder technische Unterschiede zu den anderen Versionen wird gleichzeitig nichts gesagt, weshalb wir von einer 1:1-Portierung ausgehen.

"GRID Legends: Deluxe Edition" wurde bereits im vergangenen Dezember für Switch 2 in Aussicht gestellt. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"GRID Legends: Deluxe Edition" ist bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Meta Quest, iOS, Android und den PC erhältlich.