GRID Legends: Deluxe Edition auch für Switch 2

Feral Interactive, Codemasters und Electronic Arts haben eine Switch-2-Version von "GRID Legends: Deluxe Edition" angekündigt. Einen Veröffentlichungszeitraum dafür nannte man auch.

So wird "GRID Legends: Deluxe Edition" im Laufe des nächsten Jahres auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Den genauen Releasetermin gibt man im Januar 2026 bekannt. Schon jetzt stimmt uns ein Trailer 26 Sekunden lang auf die Umsetzung ein und zeigt ihre zentrale Wesenszüge.

Im Dezember 2024 wurde "GRID Legends: Deluxe Edition" auch für iOS und Android veröffentlicht. Unsere damalige News dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Abseits davon ist "GRID Legends: Deluxe Edition" auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Meta Quest und den PC erhältlich.