GRID Legends: Technik-Analyse zur iOS-Umsetzung

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich die technische Seite der iOS-Version von "GRID Legends" genauer angesehen. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich eigentlich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik der iOS-Umsetzung von "GRID Legends" über zwölf Minuten lang analysiert. Dabei entpuppt sich diese als mitunter sehr beeindruckend und es wird sogar die Qualität der Xbox Series S erreicht..

"GRID Legends" bietet packende Motorsportrennen, die rund um die Welt angesiedelt sind. Wir erstellen und dominieren darin Traum-Events, werden Teil einer dramatischen virtuellen Produktionsgeschichte und erleben das Gefühl spektakulärer Rennen. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"GRID Legends" erschien am 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. iOS und Android wurden am 17. Dezember 2024 bedient.